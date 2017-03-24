“Edebiyatta Dişil Dil” konulu panel gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü “Edebiyatta Dişil Dil” konulu panel gerçekleştirecek.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle organize edilen panel bugün, saat 14:30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak.

Söz konusu panelde “Bir özne olarak kadın gerek gündelik yaşamda gerek edebiyatta kullanılan ve eril kodlarla oluşturulmuş dile karşı kendi olarak, kendi diliyle konuşabilir, yazabilir mi?” sorusuna cevap aranacak.