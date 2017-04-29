EDEK Başkanı Sizopulos ile DİSİ Başkanı Neofitu’dan Kıbrıs konulu açıklamalar

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, dün akşam başlayıp yarın tamamlanacak parti kurultayının açılışında yaptığı konuşmada, iki kesimli, iki toplumlu federasyonun reddedilmesine atıfta bulunduğu haber verildi.

Sizopulos’un dün akşamki açılış konuşmasının büyük bir bölümünün, Kıbrıs sorununda çözüm şekli olarak iki kesimli, iki toplumlu federasyonun reddedilmesine adanmış olduğunu yazan Alithia gazetesi, Sizopulos’un 2018’deki başkanlık seçimlerinde iş birliği yapılması konusunda EDEK, DİKO ve Dayanışma Hareketi arasında varılan anlaşma ile DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un adaylığının desteklenmesine atıfta bulunduğunu da kaydetti.

Bu çabada dördüncü siyasi gücün de (Ekologlar) kendileriyle birlikte yürüyeceğine dair iyimserlik belirten Sizopulos, iş birliğinin 5 partiyle de tamamlanması için bütün sınırların zorlanacağını dile getirdi.

Açıklamasında, iki kesimli, iki toplumlu federasyonu “taksimin (bölünmenin) en kötü biçimi” diye de tanımlayan Sizopulos, bunun uygulanmasının “ırk ayrımcılığına dayandığını, ırkçı bir rejim teşkil ettiğini, aynı zamanda siyasi ve insani hakları ihlal ettiği” iddialarında bulundu.

İki kesimli, iki toplumlu federasyonun, esasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” feshetmekte olduğunu öne süren Sizopulos, bunun Türkiye’ye “Kıbrıs Türk bölümü aracılığıyla toprakların tamamında denetim uygulaması ve Kıbrıs’ın tam anlamıyla Türkleşmesinin zeminini de hazırlaması imkânı tanıdığını” iddialarına ekledi.

Müzakere süreciyle ilgili olarak ise çözüme ulaşılması için tek taraflı tavizlerde bulunulması taktiğinin, hiçbir sonuç alınamadan 31 yıldır izlendiğini savunan Sizopulos, bunca yıldır ileri sürülen Türk uzlaşmazlığının neden geriletilmediği ve neden Türkiye’den bir tane bile olsa taviz elde edilmediği sorusunu sordu.

Gerçekçi olmayan şeyin müzakerelerde bugüne kadar izlenen taktik olduğunu söyleyen Sizopulos, bunun kanıtının da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ulusal Konsey’in son toplantısındaki “itirafı” olduğunu sözlerine ekledi.

Sizopulos’un açıklaması Politis’te ise “İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonu Yine Aforoz Etti- Sizopulos: İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Taksimin (Bölünmenin) En Kötü Biçimi”, Fileleftheros’ta ise “İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonu Bir Seçenek Olarak Yuhaladı, Nikolas Papadopulos’la İş Birliğini Öne Koydu” başlıklarıyla yer aldı.

NEOFİTU: “KIBRISLI TÜRK LİDER İKİ AY BOYUNCA TRENİ DURDURDU”

Politis gazetesi ise “Şimdi, Günaydın Mustafa” başlıklı haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün bir radyo programında yaptığı Kıbrıs konulu açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iki ay boyunca müzakerelere ara verdiğini ve şu an ise zaman baskısı olduğunu söyleyemeyeceğini iddia eden Neofitu, duygularla siyaset yapmadığını, bu yüzden DİSİ ile AKEL’in oyladığı Enosis Plebisitiyle ilgili yasanın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Yüksek Mahkemeye götürülmesinden üzüntü veya hayal kırıklığı duymadığını söyledi.

Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs sorununun çözülmesi için zaman baskısı olduğuna dair söylemini yorumlayan Neofitu, Kıbrıslı Türklerin iki ay boyunca treni durdurduğunu ileri sürdü.

İki taraftaki ortamın da zehirlendiğini ve herkesin bundan sorumlu olduğunu öne süren Neofitu, kendisinin başkanlık seçimleriyle ilgilenmediğini, çünkü Kıbrıs sorununun kendisi için önde geldiğini ifade etti.

“Çözüm penceresi yarı açık bile olsa, hiçbir zaman bunu kapamaya çalışmayacağını, hatta daha fazla açılması için iteceğini” ifade eden Neofitu, Anastasiadis’in de bu pencereyi açmak istediğine inandığını dile getirdi.

Çözümsüzlükten sorumlu olan kişinin Anastasiadis olduğunu söyleyecek noktaya varmalarının mümkün olmadığını da savunan Neofitu, cayan tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu ileri sürdü.

“BÖLÜNMÜŞ BİR ÜLKENİN BAŞKAN ADAYI OLMAKKLA İLGİLENMİYORUM”

Anastasiadis’in yeniden seçilmeyi talep etmeye karar vermesi durumunda DİSİ’nin bütün gücüyle kendisinin destekleyeceğini de dile getiren Neofitu, Anastasiadis’in bu yönde bir talebi olmaması halinde ise, kendisinin bölünmüş bir ülkenin başkan adayı olmakla ilgilenmediğini sözlerine ekledi.