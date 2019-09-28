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EDEK Başkanı Sizopulos İngiltere’de bir etkinliğe katıldı

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EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” 60’ıncı yılı dolayısıyla dün akşam Londra’da düzenlenen bir etkinliğe katıldığı ve burada Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu haber verildi.
EDEK Başkanı Sizopulos İngiltere’de bir etkinliğe katıldı

Fileleftheros gazetesine göre Sizopulos, EDEK partisinin İngiltere’deki parti örgütü tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada “Guterres çerçevesi, 2014 yılının Şubat ayındaki ortak açıklama ve Crans Montana’ya kadar olan görüş birliklerinin kabul edilmesinin, Kıbrıs Rum kesimi açısından içerdiği risklere” atıfta bulundu.

“Şu ana kadar kamuoyuna açıklanmış olan şeylere göre, üç referans şartında görüş birliği olduğunun görüldüğünü ve bunların 11 Şubat 2014 tarihli Anastasiadis-Eroğlu ortak açıklaması, Crans Montana’ya kadar sağlanan görüş birlikleri ve Guterres çerçevesi olduğunu” ifade eden Sizopulos, “bu üç şartın da Rum kesimi açısından oldukça olumsuz olduğunu ve ciddi tehlikeler içerdiğini” öne sürdü.

Geçmişte üç kez takip edilen aynı prosedürün tekrarlanmasının başarısızlıkla sonuçlandığını ve buna örnek olarak da New York’ta 1985 yılının Ocak ayı, 2004’teki Annan Planı ve Crans Montana’yı gösteren Sizopulos, bunun 4’üncü kez tekrarlanmasının ne kadar başarı olasılığına sahip olduğu sorusunu sordu.

“İlk önce, BM’nin ilgili kararının da öngördüğü üzere, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin de katılımıyla gerçekleştirilecek olan uluslararası bir konferans çerçevesinde, Kıbrıs sorunun dış boyutunun çözümüne ilişkin bir tartışılma yapılması gerektiğini” belirten Sizopulos, “konferans bir anlaşmaya vardığı zaman, iç boyutun ise daha sonra elle tutulur parametreler temelinde ele alınmasına” atıfta bulundu.

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