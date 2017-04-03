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EDEK Güney’de referandum istiyor

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EDEK Güney’de referandum istiyor
Güney Kıbrıs’taki partilerden EDEK’in Başkanı Marinos Sizopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “herhangi daha ileri bir yakınlaşma anlaşmasına ilerlemesinden önce Güney’de “referandum yapılması gerektiği” iddiasını yineledi.

Fileleftheros’un haberine göre Sizopulos partisinin bir toplantısında, “müzakerelerin muhtemel yenilenmesinden ve Anastasiadis’in herhangi daha ileri bir yakınlaşma anlaşmasına ilerlemesinden önce  referandum yapılması şart. Çünkü bugüne kadar izlediği taktikle Kıbrıs halkına verdiği taahhütleri ihlal etti” dedi.

Sizopulos, düzenlenmesini istediği referandumda Rum halkına “a) dönüşümlü başkanlığı, b) Türk askerinin çözümden sonra Ada’da kalmasını, c) Türk vatandaşlarına 4 özgürlük verilmesini, d) sayıları Kıbrıslı Türklerden fazla yerleşiğin kalmasını ve e) Garanti Antlaşmaları’nın revizyonunu değil tasfiyesini kabul edip etmediğinin” sorulması gerektiğini savundu.

Simerini haberi “Halkın Görüşünü Belirteceği Referandum… Sizopulos Dönüşümlü Başkanlık, Dört Özgürlük, Askerin-Garantilerin ve Yerleşiklerin Kalması gibi Açık Konular İçin Halktan Yetki Alınmasını Önerdi… EDEK’in Başkanlık Seçimleri İçin Hedefi, Bugünkü Yönetim Şeklinden Tamamen Kurtulmak”  başlık ve spotlarıyla aktardı.

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