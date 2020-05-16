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EDEK, Milletvekili Sayısını 90’a Çıkaran Yasa Teklifi Sundu

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EDEK, Milletvekili Sayısını 90’a Çıkaran Yasa Teklifi Sundu
EDEK, Milletvekili Sayısını 90’a Çıkaran Yasa Teklifi Sundu

EDEK, Rum meclisindeki sandalye sayısının 80’den 90’a çıkarılması, eklenecek 10 sandalyenin Kıbrıslı Türkler ile yüzde 70’e yüzde 30 oranında bölüşülmesi ve bunlar için bölgesel oy pusulası öngören yasa teklifi sundu.

Fileleftheros bugün Rum meclisinde 56 Rum milletvekili ve üç dinî grup temsilcisi bulunduğunu,  Kıbrıslı Türklerin payına düşen sandalyelerin boş olduğunu yazdı.

Habere göre, teklifi sunan EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, bu gazeteye yaptığı açıklamada 10 milletvekili için bölgesel oy pusulası ihdas edilmesi önerisini izah ederken, 1960 Anayasası uyarınca bu milletvekilliklerinden 7’sinin Rum, 3’ünün Türk olması gerektiğini söyledi ve yasa önerisinin önümüzdeki genel seçimlere yönelik olduğuna işaret etti.

Öneriyi, Güney Kıbrıs’ın AB içerisindeki en az milletvekiline sahip üye olması nedeniyle sunduğunu söyleyen Sizopulos, bu sayıdaki milletvekili ile kimi zaman eşzamanlı toplanan meclis komitelerindeki yükümlülüklerin yerine getirilemediğini, bölgesel oy pusulası ihdas edilmesini de bu amaç için en uygun çözüm gördüklerini anlattı.

Marinos Sizopulos, en doğrusunun, bölgesel oy pusulasında yer alacakların sayısının 20 olması olacağını söyledi. Sizopulos, gelecekte toplam milletvekili sayısının 100’e çıkarılması ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtti.

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