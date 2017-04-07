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SON DAKİKAELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"

EDEK, öneriye karşı oy vereceğini açıkladı

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EDEK, öneriye karşı oy vereceğini açıkladı
DİSİ’nin sunduğu enosis referandumunun okullarda kutlanması yasasının iptali ile ilgili önerinin görüşülmesi Genel Kurul toplantısında gergin bir atmosferde gerçekleşmeye devam ediyor...

DİSİ Parlamento Sözcüsü Nikos Tornaritis Meclisteki konuşmasında, öğrencileri fanatizmden köt ettiklerini açıkladı.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gerilim ve kavgalar nedeniyle Meclis için utanç günü.  Tüm bu sahnenin manevi suçluları var. İlk andan itibaren ysa önerisini sunacağımızı söyledik.   Öğrencilerimizi fanatizmden ve parti egemenliğiyle  “kör ettik”dedi.

47537.jpgTornartis’in açıklamasından sonra söz alan EDEK Başkanı Şizopulos, öneriye karşı oy vereceklerini açıkladı.

EDEK Başkanı Marinos Şizopulos şunları ifade etti; “DİSİ ve AKEL’in dediği gibi, herhangi bir çarpıtma varsa, bu, net bir şekilde DİSİ’nin sergilediğini tutumdan kaynaklanmaktadır. Şimdi, Anayasaya aykırı olan bu öneriyi ‘düzeltmek’ istiyorlar. Tarihinin çarpıtılmasına asla müsaade etmeyiz. Öneriye karşı oy veriyoruz’

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