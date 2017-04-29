EDEK seçime gidiyor

EDEK’te 7 Mayıs tarihinde seçim kurultayının yapılacağı haber verildi.

Politis gazetesi, kurultayda Başkan, Başkan Vekili ve yardımcılarının seçileceğini yazdı.

Habere göre EDEK Başkanlığı’na devam etmek için yeniden aday olacak olan Marinos Sizopulos, Diomidis Diomidus’la mücadele edecek.