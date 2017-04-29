EDEK seçime gidiyor

Politis gazetesi, kurultayda Başkan, Başkan Vekili ve yardımcılarının seçileceğini yazdı.
Habere göre EDEK Başkanlığı’na devam etmek için yeniden aday olacak olan Marinos Sizopulos, Diomidis Diomidus’la mücadele edecek.
Politis gazetesi, kurultayda Başkan, Başkan Vekili ve yardımcılarının seçileceğini yazdı.
Habere göre EDEK Başkanlığı’na devam etmek için yeniden aday olacak olan Marinos Sizopulos, Diomidis Diomidus’la mücadele edecek.
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