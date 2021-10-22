Edek’e Ara Emri

EDEK’in Pazar günkü parti kongresi ve gelecek Cumartesi günkü parti içi seçimi mahkeme kararı ile yasaklandı.

EDEK’in Pazar günkü parti kongresi ve gelecek Cumartesi günkü parti içi seçimi mahkeme kararı ile yasaklandı.



Fileleftheros ve diğer gazetelere göre mahkeme, EDEK’li 15 üyenin (Andreas Diogenus, Mihalis Theodulu, Andonis Yoannidis, Adamos Kombos, Nemos Kutsokumnis, Sokratis Ktistis, Luiza Mavrommati, Leonidas Panayotu, Yannis Pieridis, Hristos Rusos, Nikos Stilianidis, Panayotis Fakondis, Haris Yeorgiadis ve Petros Hristodulu) ara emri başvurusunu dün yasaklama kararı ile sonuçlandırdı.



Kararda, davacıların taraf olduğu dava sonuçlanana kadar EDEK ve/veya temsilcileri ve/veya memurları ve/veya organlarının ara emri kararına uyulmaması halinde tutuklanma veya mal varlıklarına el konulma yaptırımı ile karşılaşacağı hükmü de yer alıyor.



Gazete EDEK’in ara emrine herhangi bir itirazda bulunmadığını, parti liderliğinin hukukçular ile ara emrini incelemekte olduğunu ve halihazırda Marinos Sizopulos’un Rum meclisine, partilerin, kuruluş yasası maddelerinde öngörülen kararlarının mahkeme denetimine tabi olmaması için siyasi partiler yasasında değişiklik önerisi sunduğunu kaydetti.