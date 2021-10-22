  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.585
  • Euro 11.14
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Edek’e Ara Emri

» »
EDEK’in Pazar günkü parti kongresi ve gelecek Cumartesi günkü parti içi seçimi mahkeme kararı ile yasaklandı.
Edek’e Ara Emri

EDEK’in Pazar günkü parti kongresi ve gelecek Cumartesi günkü parti içi seçimi mahkeme kararı ile yasaklandı.


Fileleftheros ve diğer gazetelere göre mahkeme, EDEK’li 15 üyenin (Andreas Diogenus, Mihalis Theodulu, Andonis Yoannidis, Adamos Kombos, Nemos Kutsokumnis, Sokratis Ktistis, Luiza Mavrommati, Leonidas Panayotu, Yannis Pieridis, Hristos Rusos, Nikos Stilianidis, Panayotis Fakondis, Haris Yeorgiadis ve Petros Hristodulu)  ara emri başvurusunu dün yasaklama kararı ile sonuçlandırdı.


Kararda, davacıların taraf olduğu dava sonuçlanana kadar EDEK ve/veya temsilcileri ve/veya memurları ve/veya organlarının ara emri kararına uyulmaması halinde tutuklanma veya mal varlıklarına el konulma yaptırımı ile karşılaşacağı hükmü de yer alıyor.


Gazete EDEK’in ara emrine herhangi bir itirazda bulunmadığını, parti liderliğinin hukukçular ile ara emrini incelemekte olduğunu ve halihazırda Marinos Sizopulos’un Rum meclisine, partilerin, kuruluş yasası maddelerinde öngörülen kararlarının mahkeme denetimine tabi olmaması için siyasi partiler yasasında değişiklik önerisi sunduğunu kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’deki Benzin Kuyruğu Rum Basınında21 Ekim 2021 Perşembe 17:55
  • Depolar Hellim Doldu21 Ekim 2021 Perşembe 17:46
  • Sharma’nın Temasları Konusunda Açıklama21 Ekim 2021 Perşembe 17:35
  • Vasiliko’nun Güvenliği İçin Milyonlarca Euro21 Ekim 2021 Perşembe 17:24
  • Limasol’da Bir Şirkete Ait Konteynerden Çok Büyük Miktarda Tabanca ve Av Tüfeği Fişeği Çalındı21 Ekim 2021 Perşembe 17:19
  • Ekonomide Yükselme Eğilimi21 Ekim 2021 Perşembe 17:07
  • Güney'de Pandora Papers gündemde: Başkan Anastasiadis’i Araştırın21 Ekim 2021 Perşembe 12:28
  • Rum Başkanlık Sarayı’na ek bina inşa edilecek21 Ekim 2021 Perşembe 12:22
  • Türkiye’ye karşı birlik mesajı verdiler20 Ekim 2021 Çarşamba 13:19
  • Rum Basını: Kıbrıslı Türk Başbakan yayılan video sonrası istifa etmek zorunda kaldı20 Ekim 2021 Çarşamba 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti