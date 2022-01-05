Edek'e Göre Kıbrıslı Rumlar KKTC’deki Bankalarda Hesap Açıyor

EDEK Milletvekili İlias Marianthus, Kıbrıslı Rumların mevduatlarını, KKTC’deki büyük Türk bankalarına taşıdığına dair bilgilerin bulunduğundan bahsetti.

Alithia gazetesine açıklamalarda bulunan EDEK Milletvekili İlias Marianthus, bu suçlamaya ilişkin verinin bulunmadığını ancak bunun, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos tarafından Ulusal Konsey’e de sunulan bir bilgi olduğunu ifade etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, bu bilgileri Ulusal Konsey’e sunduğu zaman herhangi bir reaksiyonun olmadığını, bununla birlikte mevduatların gittikçe arttığını belirtti.

Sizopulos, bu tür faaliyetlerin para aklama ve Türk bankalarının verdiği yüksek faiz nedeniyle yapıldığını savundu.

Bir başka soru üzerine Marianthus, mevduatların, yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bankalarla bağlantısı olan büyük Türk bankalarına gittiğini belirtti.

Marianthus, hesapların kredi kartı ile açılması durumunda bunların tespit edilmesinin kolay olacağını ancak bu tür faaliyetlerin genellikle kontrole olanak tanımayan nakit parayla yapıldığını da söyledi.