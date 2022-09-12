Eden Hazard, Fenerbahçe’nin kapısından dönmüş!

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla yoluna devam ediyor. Bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertli ekip, yaz transfer dönemini de oldukça aktif bir şekilde geçirdi.

Ancak Fenerbahçe'nin yapamadığı transfer ise yaz transfer döneminin kapanmasının ardından ortaya çıktı. Kanarya, dünya yıldızını adeta elinden kaçırmış.

Geçtiğimiz sezon yaşanılan hayal kırıklığını ardından göreve gelen Jorge Jesus, Fenerbahçe 'nin çehresini değiştirdi.

Portekizli çalıştırıcıyla şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça aktif bir şekilde geçti.

Transfer sezonunda birbirinden dikkat çekici transferler yapan Kanarya, yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

Yeni kadrosuyla birlikte sezona da iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada 10 puan toplamayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarına da 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi sona ermesinin ardından dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

DÜNYA YILDIZI ELDEN KAÇMIŞ

Defensa Central'da yer alan habere göre geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Eden Hazard için teklif yaptı.

Real Madrid'de sık sık tartışma konusu olan dünya yıldızı, bu teklifi değerlendirdi.

İddialara göre Fenerbahçe, 3 milyon euro ödemeye ve yıldız futbolcunun transferini tamamlamaya hazırdı.

Ancak Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığına inanan Hazard, sarı-lacivertli ekibin teklifini geri çevirdi.

2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro'luk dev bir bonservis bedeli ile transfer edilen Hazard, Eflatuın-Beyazlılarda beklentilerin altında kalmış ve sık sık sakatlık problemleri ile de boğuşmuştu.