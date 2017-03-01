 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.320
  • Altın 146,956
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Edip Akbayram, ‘Grup Yorum’ üyeleriyle ilgili açılan davanın ilk duruşmasına katıldı

»
Edip Akbayram, ‘Grup Yorum’ üyeleriyle ilgili açılan davanın ilk duruşmasına katıldı
Grup Yorum üyeleriyle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Duruşmaya 45. sanat yılını geride bırakan Edip Akbayram da katılarak destek oldu.

Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Grup Yorum üyeleriyle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor. Edip Akbayram da davaya destek için katıldı ve “50 senedir türkü söylüyorum. Bu kadarını görmedim. Türkülerimizden korkuyorlar. Türküleri yasaklayamazlar” dedi.

“TÜRKÜLERİ YASAKLAYAMAZLAR!”

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava öncesi bir açıklama yapan avukat Ebru Timtik, Grup Yorum için hazırlanan dosyada hiçbir somut delilin olmadığını belirterek dava sonunda tahliye kararı beklediklerini söyledi. Öte yandan duruşmaya Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal ve Ferhat Tunç, Edip Akbayram ve Ataol Behramoğlu da destek için katıldı. 45. sanat yılını geride bırakan Edip Akbayram ise duruşma öncesi “50 senedir türkü söylüyorum. Bu kadarını görmedim. Türkülerimizden korkuyorlar. Türküleri yasaklayamazlar” dedi. Kapıların açılmasının ardından duruşmaya başlandı. İlk olarak sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldı. Ardından da iddianamenin okunmasına geçildi.

97 GÜNDÜR CEZAEVİNDELER

18 Kasım’da Okmeydanı’ndaki İdil Küktür Merkezi’ne yapılan polis operasyonunda gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri “Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek” 96 gündür cezaevinde tutuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nde Sanat Festivali28 Şubat 2017 Salı 13:31
  • “Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenleniyor28 Şubat 2017 Salı 13:27
  • Yaşar Kemal'siz ikinci yıl28 Şubat 2017 Salı 09:54
  • Recep İvedik 5'ten ilk 11 gün rekoru: 4 milyon 137 bin!28 Şubat 2017 Salı 09:12
  • Game of Thrones’un ‘dev’i Neil Fingleton hayatını kaybetti28 Şubat 2017 Salı 09:09
  • Tarihte Bugün27 Şubat 2017 Pazartesi 16:27
  • “Karatahta” prömiyerini gerçekleştirdi27 Şubat 2017 Pazartesi 14:51
  • Emel Sayın, Tarık Akan’ı unutmadı27 Şubat 2017 Pazartesi 14:29
  • “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” yapıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:38
  • İşte geceye damga vuran isimler!27 Şubat 2017 Pazartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti