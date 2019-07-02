Edip Akbayram Güzelyurt Portakal Festivali’nde sahne aldı

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konser, festival alanındaki Amfi Açık Konser Alanı’nda gerçekleşti.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sanatçıya konser öncesi teşekkür plaketi takdim etti.
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konser, festival alanındaki Amfi Açık Konser Alanı’nda gerçekleşti.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sanatçıya konser öncesi teşekkür plaketi takdim etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.