EDİRNE BARO BAŞKANI GÖKHAN KARAKOÇ’TAN DAÜ’YE ANLAMLI ZİYARET

DAÜ MEZUNU EDİRNE BARO BAŞKANI GÖKHAN KARAKOÇ, DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ’I ZİYARET ETTİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi 2002 yılı mezunu Gökhan Karakoç, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Edirne Baro Başkanı olarak görev yapan Karakoç, gerçekleştirdiği söz konusu ziyaret sırasında DAÜ’de tekrar bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, bir DAÜ’lü olmaktan her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

Karakoç, DAÜ’de aldığı eğitimin kendisine kazandırdıkları üzerinde durarak, üniversiteye olan bağlılığını dile getirdi. DAÜ’nün, mesleki kariyerinde önemli bir rol oynadığını belirten Karakoç, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde aldığı eğitim sayesinde kazandığı bilgi ve becerilerin, mesleki alandaki başarısına katkı sağladığını vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün mezunları ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek, mezunlarının başarılarını her zaman takip ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, Karakoç’un Türkiye’nin önemli barolarından birinin başkanlığını yürütmesinden dolayı gurur duyduğunu da belirtti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Karakoç’a DAÜ’ye özgü hediye takdim edilirken, Karakoç tarafından Prof. Dr. Kılıç’a Edirne’ye özgü hediye takdiminde bulunuldu.