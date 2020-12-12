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Edirne'de sadece iki hastanede 350 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

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Dr. Gürcan Altun, Türkiye genelinde 10 Aralık 2020 tarihi itibariyle 85’i hekim olmak üzere 227 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Edirne'de sadece iki hastanede 350 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, kent merkezinde bulunan iki hastanede son 15 günde 134 sağlık çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığı açıklayarak, sadece iki hastanede koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısının 350’ye ulaştığını belirtti

Dr. Gürcan Altun, Türkiye genelinde 10 Aralık 2020 tarihi itibariyle 85’i hekim olmak üzere 227 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Geçen ay 17’si hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden Altun, Kasım ayında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının salgının başlangıcından beri koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yüzde 28,8’ini oluşturduğunu söyledi.

Son 15 günde ciddi artış var

Korona virüs salgınının başladığı ilk günden beri 13 Kasım’a kadar Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli olan 111 sağlık çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığının altını çizen Altun, 25 Kasım itibariyle bu sayının 105 artış ile 216’ya ulaştığını vurguladı. Son 15 günde koronavirüs salgınına yakalanan sağlık çalışanlarının sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Altun, son 15 günde 134 sağlık çalışanının daha koronavirüs salgınına yakalandığını ve Edirne’de koronavirüs salgınına yakalanan sağlık çalışanının toplam sayısının 350’ye ulaştığını belirtti.

İki hastanede 350 sağlık çalışanı pozitif

Korona virüs salgınına yakalanan 350 sağlık çalışanının Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personelinden oluştuğuna dikkat çeken Altun, koronavirüs testi pozitif çıkan filyasyon, 112, ilçe devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, özel hastaneler ve muayenelerde görevli sağlık çalışanlarının bu sayıya dahil olmadığını önemle ifade etti.

“Hastalığın en fazla görüldüğü dönemdeyiz”

Vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden dışarıya çıkmamaları, misafir kabul etmemeleri ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları çağrısında bulunan Altun, “Koronavirüs hastalığının en fazla görüldüğü dönemdeyiz” açıklamasında bulundu.

“Maske takmak çok önemli”

Maske takmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Altun, maske takan kişinin hem kendisini koruduğunu hem de eğer hastaysa başkasına bulaşmasını önlediğini ifade etti.

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