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Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldı

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Mülteciler tampon bölgede
Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldı

Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen göçmenlerin bir kısmı, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye giriş yaptı. Bunun üzerine hem Yunanistan hem de Türkiye güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki göçmenin etrafını araçlarla çevirdi.

Bölgede bekleyen göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor. Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

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