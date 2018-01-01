Ediz Tuncel: "Aç tavuğun rüyasındaki buğday ambarı"

TDP Lefkoşa adayı Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel'in açıklaması şöyle:

"Gezici denen anketçi müsveddesinin son marifeti elime geldi, kasıla kasıla güldüm.

Hala bir anketçi soytarısına sözde anket yaptırıyorlar, basına servis ediyorlar, algı operasyonlarıyla ahmak yerine koymaya çalıştıkları Kıbrıs Türkü’nün bilinç altını ipotek altına almaya çalışıyorlar.

Pes etmediler, son ana kadar etmeyecekler de…

Anlaşılan o ki Türkiye’yi bir cemaat, bir tarikat, bir aşiret devletine çevirmek için akıl almaz çabalar harcayan ve sonucunda bin yıldır aynı toprakta yaşayan, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en muhteşem kurtuluş savaşlarından birini yapmış bir ulusu kamplara bölen, birbirine düşman eden zihniyet, Kıbrıs Türkü’nü de kendi çarpık zihniyeti doğrultusunda bir dönüşüme, bir değişime tabi tutmak için son on yıldır elinden geleni yapıyor, yapmaya devam ediyor, görünen o ki etmeye de devam edecek…

Bizim bay anketçi kuklası, bir önceki anketinde yerin dibine soktuğu partileri bu kez göklere çıkarmış, AKP’nin beklentisi doğrultusunda, UBP ve HP’yi nerdeyse tek başlarına hükümet kuracak hale getirmiş!

Yerin dibine soktuğu DP’yi ise bu kez Meclis’e sokmuş, sokmuş çünkü yasal ama etik olmayan işler sevdalısı olan Serdar Denktaş sırf koltukta oturmak ve AKP’ye şirin görünmek uğruna cevizcinin çuvalından vatandaş yapma konusunda UBP ile birlikte özel marifetlerini sergilemiş, tarihte görülmemiş bir süratle nerdeyse tüm seçmenin yüzde yedisine denk gelen bir oranda vatandaş yapmış, ülkedeki siyasi dengeleri değiştirmiştir. Belli ki bu son hamlede gündüz kavga eder göründüğü anketçi müsveddesi ile bu kez gece hırsızlığa beraber çıkmıştır.

Değişim ve dönüşümde son darbeyi vurmak ve bir sonraki seçimde işi hepten bitirmek için elbette böylesine seçimden sonra da Meclis’te yine ihtiyaç var, son kullanım tarihi gelene kadar kullanılacak, o güne kadar koltuğun keyfini çıkaracak, son kullanım tarihi gelince de bir güzel temizlenecek…

Ve yine bizim bay anketçi müsveddesi Kıbrıs Türkü üzerindeki değişim ve dönüşüm politikalarına karşı duruşları olduğu için AKP’nin iktidarda görmek istemeyeceği TDP ve CTP’yi ise yerle bir etmiş!

Güler misiniz, ağlar mısınız!...Nasıl ama!... Bu “dengesiz işler ustası” geçinen zavallı herifin algı operasyonları ile ilgili olarak yaptığım ve basına da yansıyan eleştirilerimde bu zavallı herifin rolünün doğrudan doğruya AKP’nin beklentileri doğrultusunda algı operasyonları yapmak olduğunu iddia etmiştim, demek ki görünen köy kılavuz istemezmiş…

Anket yasakları olmasına rağmen kendisine verilen görevi yerine getirmek için elinden geleni son bir gayret ve gafletle yaptı, yaptı yapmasına da, aradığını bulamadı, halktan ve basından kimse bu ahlaksızlığa ve gaflete artık prim vermiyor…

Tıpkı, benim ülkemin ve halkımın değişimi ve dönüşümü projesinde bu soytarının iplerini elinde bulunduran İmam’ın ordusunun artıklarının daha önceki ÖRP denemesine prim vermediği gibi, tıpkı “maaşın kaç paralık” İrsen Küçük denemesine prim vermediği gibi…Bakalım her dediğinin tersini yapmayı alışkanlık haline getiren, tek başıma iktidar olmazsam koalisyona girmem diyen devşirme özel proje ürünü bay “temizlikçiye” ne kadar prim verilecek!!!

Bu arada, kendi işlerine karışıldığında yeri yerinden oynatan, uçan sineğe bile laf yetiştiren AKP iktidarı niye bu anketçi müsveddesine “sus, sen KKTC seçimlerine karışma, bırak ne halleri varsa görsünler, herkesin iradesine saygı göster, seçim yasaklarına rağmen palavra sallama” demiyor diye hiç merak etmediniz mi!!!...Yoksa, daha önce göstere göstere yaptıkları her işi kafalarına giydiklerinden dolayı bu kez kuklalarına bağladıkları iplerle maçı uzaktan kumandayla idare etmeye çalıştıkları için mi!!!

Aç tavuk rüyasında buğday ambarı görür misali, birileri işlerin tıkırında yürüdüğünü düşüne dursun, Kıbrıs Türkünün ruhunu İmam müsveddesinin artıklarına satmış koltuk sevdalıları sayesinde dönüşüm projelerine boyun eğeceğini umut ede dursun, anketçi soytarısı da son bir gayretle nafile bir deneme yapa dursun, korkumuz yok…

Korkumuz yok, çünkü kimliğine, onuruna, kültürüne, geçmişine, geleceğine sahip çıkan, yaşayacak bir başka Kıbrısımız olmadığına inanan, vatanına sevdalı, kokuşmuş düzene ve düzenbazlarına karşı duran tüm Kıbrıslı Türklere güvenimiz var, inancımız var.

Yeni yılın tüm güzel ruhlu ve onurlu insanlara sağlık, esenlik, huzur ve başarı getirmesi dileklerimle…"