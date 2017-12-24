Ediz Tuncel: "İmam’ın ordusunun artıkları…"

"Yıllarca Kudret Özersay’ın söylediği herşeyin tam tersini yaptığını, Saray’daki görüşmecilik görevi sırasında AKP tayfasına göbekten bağlı olduğunu, bütün yaptıklarının bir algı operasyonunun bir parçası olduğunu yazdık, söyledik, ama kimse tınmadı!"

TDP Lefkoşa adayı Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel'in açıklaması şöyle:

"Gün geldi, başta Serdar Denktaş ve Hüseyin Özgürgün olmak üzere, altı oyulanların aklına Kudret Özersay’ın HP’sinin TC’nin bir darbeyle görevden alınan Ahmet Davutoğlu’nun proje partisi olduğu akıllarına geliverdi…

Ne büyük bir keşif!!!

DP-UBP-TKP-YG şimdi veryansın ediyorlar.

Yıllarca Kudret Özersay’ın söylediği herşeyin tam tersini yaptığını, Saray’daki görüşmecilik görevi sırasında AKP tayfasına göbekten bağlı olduğunu, bütün yaptıklarının bir algı operasyonunun bir parçası olduğunu yazdık, söyledik, ama kimse tınmadı!

Tınmadı çünkü tınmayanların herbirinin farklı dertleri vardı, kendi deyimleriyle “AKP ile aralarını bozmak istemiyorlardı”…

Hangi AKP idi bu?

İmamın ordusunun AKP’siydi bu…

Hani şu bir gecede ÖRP’yi kurdurup, CTP’ye yamalayan İmam’ın ordusunun AKP’si…

Hani şu ÖRP olmadı, İrsen Küçük olsun, o da olmadı, bu kez daha dikkatli olalım, ufaktan başlayalım, yeni bir yüz hazırlayalım, önce imaj ve algı yaratalım diyerekten “Toparlanıyoruz” zırvasıyla bu halkın bilinç altına sürekli birşeyler sokuşturan İmam’ın AKP’si… Tabi bu “proje işlerine” girişenlerin hiçbiri, en azından büyük çoğunluğu ilk başlarda olayın gidişatının farkına varmadı, kiminin gözünü duygusallık ve idealizm kapattı, kimi koltuk sevdasına yenik düştü…

Hani şu, özellikle 2002’den sonra Türkiye’yi ahtapot gibi saran, din kisvesi altında Türkiye’nin tüm maddi ve manevi değerlerini sömüren, Türkiye’yi karpuz gibi ikiye bölen, CIA’nın en özel ve dehşetli projelerinden biri olan İmam’ın ordusunun AKP’si…

Hani şu 15 Temmuz darbesinden sonra yarattığı dehşetengiz ağ ve komplolar tüm açıklığıyla ortaya çıkan, ama üst düzey siyasi ayağında olanların hemen hiçbirinin makamlarını kaybetmek haricinde halen bedel ödemediği İmam’ın AKP’si…

Ne yani, dünyanın her yanına virüs gibi yayılan bu sümüklü İmam’ın ordusunun artıkları hemen burunlarının dibindeki KKTC’ye el atmayacaklar mıydı!!!

Bırakın saftirikliği bir tarafa, 43 senede 39 hükümet kurdunuz, koltuklarınızı korumak uğruna iradenizi ve şerefinizi hem bunlara peşkeşlediniz, hem de bu ülkeyi, bu halkı iliklerine kadar sömüren rantçı tayfasına peşkeşlediniz, ipotek altına verdiniz…

Bu küçücük ülkede kimler tarafından ne haltların yendiğini, kimlerin bu ülkede sümüklü İmam’ın tayfası olduğunu çok iyi biliyorsunuz da gıkınızı bile çıkaramıyorsunuz…

Gıkınızı çıkardığınız anda size denecek ki, “Kes lan! Benim tencerenin dibi karaysa, seninki benimkinden kara…”, ve iktidar koltuklarında oturduğunuz sürece yediğiniz bütün haltlar, bütün pislikler çarşaf çarşaf ortaya dökülecek, ne mal olduğunuz ortaya çıkacak…

Zaten bu yüzden KKTC’deki İmam artıklarını ifşa edemediniz, organik bağlarınız tas gibi ortaya çıkacaktı, ne mal olduğunuz tüm açıklığıyla anlaşılacaktı…

TC’de İmam’ın ordusuyla kozlar paylaşılırken defteri ilk dürülen olduğu için daha birkaç yıl önce kapısında kul köle olduğunuz Davutoğlu’na yüklenmeniz çok zavallıca bir hareket, gücünüz artık güçsüz olan birine mi yetti!

7 Ocak’ta buradaki kozlar paylaşılırken halk bize, TDP’ye yeterli gücü ve yetkiyi verirse, hiç merak etmeyin, İmam’ın ordusunun bu ülkedeki artıklarıyla birlikte sizi de bir güzel temizleyip, paklayacağız, hem de hiç tereddüt etmeden…

İmam’ın ordusuyla bir olup, imanını gevrettiğiniz bu halkın, bu ülkenin hesabını tarihe yazılacak şekilde vereceksiniz…

Sizin gibiler bu topraklarda yatan atalarımıza, şehitlerimize, kimliğimize, kültürümüze, varlığımıza, tüm değerlerimizle bütünleştirdiğimiz Atatürk’e ve miras bıraktığı değerlere en büyük hakarettirler, en büyük tehlikedirler…

Meydanı boş sanmayın, her halükarda karşınızda biz varız ve bu vatanı, bu halkı, çocuklarımızın geleceğini ne pahasına olursa olsun koruyacağız, savunacağız…

Biz ne HP, ne UBP, ne CTP, ne de DP’yiz, yıllarca İmam’ın gölgesinde yürüyenlerden, sığıntı olanlardan değiliz…

Biz onuruna, halkına, eşine, çocuğuna, bu ülkenin ve Atatürk Türkiyesi’nin manevi değerlerine ölümüne sadık, ölümüne bağlı insanlarız…

İmam’ın pespaye artıklarından farkımız budur…

Elbet bu halk da bunu da görecektir…"