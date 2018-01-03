Ediz Tuncel: "Sen en iyisi önce banka hesapcıklarını yırtıp at!"

TDP Lefkoşa adayı Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel, Başbakan Özgürgün'ün ''Ucube Karpaz Emirnamesini yırtıp atacağız'' sözlerine atıfta bulunarak "Hişt! Baksana, sen en iyisi önce banka hesapcıklarını yırtıp at!" dedi. Tuncel'in açıklaması şöyle:

"Bu vatandaş fena coştu…

Karpaz emirnamesini yırtıp atacakmış…

Sanki da babasının çiftliğinin tapusunu beğenmedi de yırtıp atıyor!

Hişt! Baksana, sen en iyisi önce banka hesapcıklarını yırtıp at!

Bak, uyarmadı deme, başına fena bela olacaklar, sonunda deliğe tıkılmak da var!

Sen en iyisi, parmaklıklar arasında çok muhtemelen uzun uzadıya sürecek “tatilini” kimlerle geçirmek istediğine karar ver, ona göre gereğini yapalım, yalnız bırakmayalım, “delikte” neyinizi yırtacağınıza hep beraber karar verirsiniz artık…"