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Ediz Tuncel: "Tavuri’nin acemi çırakları!"

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Ediz Tuncel: "Tavuri’nin acemi çırakları!"
TDP Lefkoşa adayı Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel'in açıklaması şöyle:

"Tavuri’nin acemi çırakları!

Dereyi görmeden paçayı sıvayan Serdar Denktaş 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaymış!

Herhalde Hüseyin Özgürgün de adaydır!

Elbette bu ikisi sandığa gömülüp da kalmazlarsa,  ki muhtemelen kalacaklar…

AKP’nin gözdesi Kudret Özersay da kapı arkasındaki tezgahlarla kesin adaydır, seçim sonrasında kapı arkasında devşirilen tezgah kafasına yıkılmazsa!

Muhtemelen Mehmet Ali Talat da adaydır, bir hezimet yetmemiş olacak!

Gel gelelim, topunu toplasam bir Tavuri etmez, hatta Tavuri’nin çırağı bile olamazlar…

Olsa olsa Tavuri’nin acemi çırakları olurlar…

Oyum Tavuri’ye…"

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