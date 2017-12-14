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Ediz Tuncel yazdı: "TDP’nin Farkı"

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Ediz Tuncel yazdı: "TDP’nin Farkı"
TDP’de oy satın aldık diyen, irade satın aldık kimse yok, zaten TDP’de böylesi  karakterde  kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de rüşvet aldım diyen kimse yok, zaten böylesi karakterde TDP’de kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de rüşvet değil,yardım verdim diyen kimse yok, zaten TDP’de böylesi  karakterde  kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de kumarhaneciden, işadamı kılığındaki vergi kaçakçısından,  bilmem neciden yardım aldım diyen kimse yok, zaten TDP’de böylesi  karakterde  kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de 43 sene iktidarda kaldıktan sonra hala okullardaki tuvalet, masa, sandalye, taşıma, öğretmen eksikliği sorunlarını “çözeceğiz” diyerek halkın aklıyla alay eden, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan kimse yok, zaten TDP’de böylesi  karakterde  kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de yalan vaatlerle insanları kandıran, insanların umutlarıyla, onurlarıyla alay eden, seçilene kadar halkın umutlarını sömüren, seçildikten sonra halkı kapısında kul köle eden kimse yok, zaten TDP’de  böylesi  karakterde  kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de kendini olduğundan farklı göstermek için, algı operasyonları yapmak için, halkı kandırmak için ter ter tepinen kimse yok, zaten TDP’de böylesi  karakterde  kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de gündüz kavga ettiğiyle gece hırsızlığa çıkan kimse yok, zaten TDP’de  böylesi  karakterde  kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de sahtekarlıkta sınır tanımayan, üç kuruşluk menfaat için bir halkın, bir ülkenin menfaatlerini, geleceğini sömüren, ne idüğü belirsizlere lehte anket yaptırmak için sahtekarlıklara tenezzül eden kimse yok, zaten TDP’de böylesi  karakterde  kimse de yok, olmadı, olmayacak da...

TDP’de olan tek şey, iradesi ipotek altına alınmamış, insanların aklıyla ve onurlarıyla alay etmeyen, halkımızın onurlandıracak, çocuklarımızın geleceğine konulan ipoteği kaldıracak, çocuklarımız için yeni baştan bir gelecek yaratacak, gelecek nesillerimiz tarafından saygıyla, minnetle anılacak, yukarda bahsettiğim rezilliklerden de çatır çatır hesap soracak, kimsenin yanına yaptığını kar bırakmayacak bir ekiptir...

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