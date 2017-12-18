Ediz Tuncel'den tüm seçmenlere önemli uyarı!

TDP Lefkoşa milletvekili adayı Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel seçmenleri uyardı. Tuncel'in açıklaması şöyle:

"Başından uyaralım…

Ülkede asayiş sorunu olduğunu dile getiren vatandaşlara “sokağa çıkmayın geri zekalılar” diyen yeniden aday!

Rüşvet aldım diyen yeniden aday!

Rüşvet değil, “yardım” verdik diyenler yeniden aday!

Oy, irade satın aldım diyen yeniden aday!

Gece kulüplerini kapatalım da bizi mi şey etsinler diyerek kadının satılık bir mal olduğunu peşinen kabul eden zihniyetin “tescilli uzantısı” aday!

Meclis’i Hababam Sınıfı’na çevirenlerin önemli bir bölümü yeniden aday!

Meclis nasılsa Hababam Sınıfı ya, iki kelime Türkçe yazmayı bilmeyen okuma-yazma özürlü vatandaşlar da aday!

UBP’den kovulan, kovulduktan sonra UBP’ye ağzına geleni söyleyen, yan kapıdan içeri alınıp da sus payı olarak UBP’den bakan olduktan sonra Ercan’ı haraca kesmeye çalışan, rüşvet işini yüzüne gözüne bulaştıran da yeniden aday!

Sayısız yolsuzluğa, soysuzluğa şahit olup da, bütün bunlara “şimdi biz hesap sorarsak yarın onlar da ellerine fırsat geçince bizden hesap sorarlar” zihniyetiyle göz yumanların hepsi yeniden aday!

Hesap soracağız diye nutuklar sallayıp da hesap sorulacak hale gelenlerin hepsi yeniden aday!

Siyasileşmeyeceğim deyip de siyasileşen, aday olmayacağım deyip de aday olan, parti kurmayacağım deyip de parti kuran, memleketteki hiçbir çıkar çevresinin, çıkar çetesinin tavuğuna kışt demeyen, diyemeyen, AKP ile görüşmecilik görevi süresince kapı arkasında ballı börek olan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’yi arkasına alan, bütün bunlardan sonra bir de kalkıp temizlikten bahseden özel proje ürünü de yeniden aday!

Burada durursam bir daha zor seçilirim, en iyisi yol yakınken batan gemiyi terk edeyim de batmayacak gemiye atlayım diyerekten şahsi çıkarı için yediği tabağın içine etmekten, kendine kol kanat gereni arkasından vurmaktan zerre kadar gocunmayan(lar) da yeniden aday!

Dahası da var, ama saymakla bitmez ki!

Anlaşılan o ki, bu kokuşmuş, rezil düzenin en tehlikeli virüsten daha tehlikeli olan mimarlarının ve uzantılarının bugüne kadarki en gözde siyasi rant tekniği halkın aklıyla alay etmekmiş…

Nasılsa tutar diyerekten, bir daha aynı tekniği deniyorlar, bakalım bu sefer ne kadarını tutturabilecekler, bakalım bu sefer kim kimin aklıyla alay edecek!

Hele bir de hasbelkader biz ve bunlardan bazıları seçilip de Meclis’e girersek ve birileri aynı tas aynı hamam devam etsin zihniyetiyle davranmaya, sabrımızı zorlamaya kalkarsa, ipotek koydukları çocuklarımızın geleceğine zincir vurmaya kalkarsa, bu Meclis onlara dar gelecek, ve dahası, tarihinde görülmedik ve görüldükten sonra da unutulmayacak olaylara da şahit olacak…

Söylemedi demeyin, seçecek olan da, seçmeyecek olan da ona göre kararını versin!"