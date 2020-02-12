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Edoğan ile Putin telefonda görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.
Edoğan ile Putin telefonda görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Türk tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin ve Erdoğan, özellikle İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüye gitmesi bağlamında Suriye krizinin çözümüne ilişkin çeşitli hususlar konusunda istişarelere devam etti.

17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı da dahil olmak üzere mevcut Rus-Türk mutabakatlarının tamamen uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan liderler, bu amaç doğrultusunda ilgili kurumların ilave görüşmeler yapmasını kararlaştırdı.

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