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Edoğan'dan Kıbrıslı Rumlara Barış çağrısı

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" dedi.
Edoğan'dan Kıbrıslı Rumlara Barış çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılmasının ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkün olduğunun altını çizdi.

Barış ve Özgürlük Bayramı’nın yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Rum tarafı Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğini ve Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

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