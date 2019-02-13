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EDON Dünya Gençlik Forumu’nun Girne’de yapılacak olmasını kınadı

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AKEL’in gençlik kolları EDON, her iki yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen “Dünya Gençlik Forumu’nun (World Youth Summit)” bu yıl 26-28 Nisan tarihlerinde KKTC’de yapılacak olmasını kınadı.
EDON Dünya Gençlik Forumu’nun Girne’de yapılacak olmasını kınadı

Haravgi gazetesi, formun internet sitesinde yer alan duyuruda, formun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağının belirtildiğini, bu durumun ise EDON tarafından kınandığını yazdı.

EDON’un açıklamasında, söz konusu organizasyonun “Türk işgaline kılıf olduğu ve sahte devleti uluslararası tanınmış bir devlet olarak gördüğü” belirtilerek Rum hükümetine BM ve diğer örgütler nezdinde girişim başlatması çağrısında bulunuldu.

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