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EDON, Proodeftiki KF EUC ve Sol Gençlik, barış için pedal çeviriyor

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Bu sefer pedalları Birleşik Federal Kıbrıs için çeviriyoruz!
EDON, Proodeftiki KF EUC ve Sol Gençlik, barış için pedal çeviriyor

 

“Barış için pedal çeviriyoruz” sloganıyla EDON, Proodeftiki KF EUC ve Sol Gençlik’in organize ettiği bisiklet turu 2 Nisan 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, iki toplumdan gençlerin Kıbrıs’ta Barış ve yeniden birleşmeye dair güçlü bir mesaj vermesi amacıyla organize edildi. Bisiklet turu saat 10.00’da Ledra Palace barikatından başlayacak.

Barış için pedal çevirmek isteyenlerin aşağıdaki formu doldurmaları, detaylı bilgi ve kayıt için ise Sol Hareket, Sol Gençlik sosyal medya sayfalarına ulaşabilir ve ya 0533 853 82 55, 0 548 863 17 10 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

•Son kayıt tarihi 1 Nisan 2022 Cuma.

*Bisikleti olmayan katılımcılar için bisiklet kiralama mümkündür. Detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz.*

https://forms.gle/WtmbYZhHHHWXZbxq7

ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας, Sol Hareket Προοδευτική Κ.Φ. - Proodeftiki (κεντρική)

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