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EDON ve CTP gençlik örgütlerinden Derinya kapısında iki toplumlu etkinlik

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EDON ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) gençlik örgütlerinin, Derinya Kapısı’nda dün, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, adanın yeniden birleşmesi ve Derinya Kapısı’nın açılması taleplerini dile getirdikleri etkinlik düzenledikleri bildirildi.
EDON ve CTP gençlik örgütlerinden Derinya kapısında iki toplumlu etkinlik

Alithia gazetesi, EDON tarafından 15 günlük yeniden yakınlaşma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, “EDON Mağusa” Genel Sekreteri Andreas Panayotu’nun Kıbrıslı Türkler ile Rumların birleşik bir Kıbrıs’taki gelecekle ilgili ortak düşlerinden bahsettiğini yazdı.

Habere göre, “Cyprus-International Union of Socialist Youth” (Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği-Kıbrıs) temsilcisi Güner Gülhan da, Derinya Kapısı’nın açılması konusunda Rumlarla birlikte ortak arzu içerisinde olduklarından bahsederek, “Derinya Kapısı’nın açılmasıyla adanın yeniden birleşmesi sürecinin hızlanmasını umut ettiklerini” kaydetti.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerin dün, Lefkoşa’da bisiklet sürdüklerini yazdı.

Gazete “Barış İçin Pedal Çeviriyoruz” sloganıyla yapılan etkinlikte, barış ve yeniden birleşme mesajı verildiğini yazdı.

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