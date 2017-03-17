Edremit bölgesinde zehirleme!

Girne'ye bağlı Edremit bölgesinde dün akşam bir köpek daha zehirlenerek hayata gözlerini yumdu.

Olay yerine hızlıca ulaşan fakat kurtaramayan ve duyurusunu yapan Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği aktivistleri, zehirlemenin Edremit Çağ Petrol civarı, Yayla Sitesi karşısında gerçekleştiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan dernek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir can daha hayatını zehirlenerek kaybetti maalesef yetişemedik !!!! Edremit Çağ Petrol civarı Yayla Sitesi karşısı. Ne yaptı size bu can da zehirlediniz onu!!!!! Katiller!!"