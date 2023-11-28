Edremit'te girdikleri evi soyup soğana çevirdiler!

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Cenk Özer olguları aktardı.

Polis, 24-25 Kasım 2023 tarihleri 20:00-12:00 saatleri arasında Edremit’te sakin V.P’ye ait (K-46) Cemile Bayır Sokak’ta bulunan ikametgahın doğuya bakan kilitsiz durumdaki balkon camından hasar vermeksizin açıp içeri giriş yapan E.G ve S.P'nin ikametgahın salon kısmında televizyon ünitesindeki çekmece içerisinde muhafaza edilen bin 500 Amerikan Doları ve bin TL nakit parayı yatak odası içerisindeki dolapta bulunan 30 bin Amerikan Doları değerindeki bir altın yüzük, 2 adet üzerinde elmas bulunan altın yüzük, 2 çift altın küpe, bir adet altın haç, bir adet Arient marka siyah renk kol saati, 3 adet arı desenli altın kolye ucu, bir adet 0,5 karat pembe renk üzerinde elmas bulunan altın yüzük,bir adet damla şeklinde altın yüzük, bir adet 5-6 santim ebatlarında uzayabilir modelde içerisinde yunanca semboller bulunan altın haç, bir adet üzerinde dikdörtgen taş bulunan beyaz altın yüzük, bir adet üzerinde kalp şeklinde elmaslar bulunan beyaz altın zincir kolye, bir adet safirli altın zincir kolye, bir adet pembe altın bileklik, 2 adet pembe altın haç, bir adet üzerinde zirkon taşlar bulunan altın yüzük, bir adet üzerinde elmas ve inci bulunan pembe altın yüzük, bir çift çivi şeklinde beyaz altın küpeler, bir adet üzeri elmaslı özel yapım kolye ve bir çift küpe takımı, 6 adet farklı uzunluklarda altın kolye takımı, bir adet beyaz ve sarı altından mamul haç, bir adet üzerinde yakut taşı bulunan altın yüzük, bir adet zirkon taşlı gümüş haç, bir adet üzeri taşlı bileklik, bir adet yaprak desenli üzerinde taş bulunan altın yüzük, bir adet kırmızı yakut taş, bir adet kalp desenli altın kolye ucu, bir adet kaplumbağa desenli altın kolye ucu olan ziynet eşyaları ve yine sandık içerisindeki 150 İngiliz Sterlini nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 27 Kasım 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, kayıp emareler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.