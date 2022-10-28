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Edremit’te iş kazası! 8 Metre Yüksekten Düştü

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Edremit’te bir inşatta çalışan 38 yaşındaki Kenneth Uchenna Okereafor, yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşerek, yaralandı.
Edremit’te iş kazası! 8 Metre Yüksekten Düştü

Edremit’te yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan 38 yaşındaki Kenneth Uchenna Okereafor, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşerek, yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, olayın, dün saat 08.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Sol ayak bileği ile beline kırık teşhisi koyulan Okereafor, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Polisin soruşturması devam ediyor…

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