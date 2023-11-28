Edremit’te Soygun: Evden 31,500 ABD Doları ve Değerli Eşyalar Çalındı, 2 Zanlı Tutuklandı

Edremit’te Şok Hırsızlık: 31,500 ABD Doları ve Değerli Eşyalar Kayboldu! Ev Açma Olayında Tutuklanan 2 Zanlının Ardındaki Gizem

24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen olayda, Edremit'te bir ikametgahın balkon penceresi açılarak içeriye girildi. Oturma ve yatak odasındaki dolapta muhafaza edilen 31,500 ABD Doları, 150 İngiliz Sterlini, 1000 TL nakit para, değerli bir kol saati ve çeşitli ziynet eşyaları çalındı. Polisin bilgisine ulaşması üzerine başlatılan ileri soruşturmada, zanlı olarak belirlenen E.A.G. (K-40) ve S.P. (E-25) tutuklandı. Soruşturma, kayıp değerli eşyaların ve paranın izini sürerek devam ediyor, olayın detayları merakla bekleniyor