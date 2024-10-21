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Edremit’te Zorla İşgal ve Mülke Tecavüz: İki Kişi Tutuklandı

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Edremit’te Zorla İşgal ve Mülke Tecavüz: İki Kişi Tutuklandı
Edremit’te Zorla İşgal ve Mülke Tecavüz: İki Kişi Tutuklandı

Eylül 2023 ile 11 Eylül 2024 tarihleri arasında, Edremit’te bulunan ve yurt dışında yaşayan iki kişiye ait bir ikametgahın izinsiz bir şekilde işgal edildiği tespit edildi. Zanlılar S.A. (K-64) ve Ü.A. (E-48), söz konusu ikametgahın giriş ve garaj kapılarındaki kilitli asma kilitleri kasten kırarak içeriye girdi. İkamet hakkı bulunmayan zanlılar, burada izinsiz olarak yaşamaya başladılar.

Olayın polisin bilgisine ulaşması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, S.A. ve Ü.A. tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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