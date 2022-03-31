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Eduard Basurin: Artık Ukrayna'nın bir parçası olmamız mümkün değil

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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin'den bölgenin geleceğine ilişkin açıklama geldi.
Eduard Basurin: Artık Ukrayna'nın bir parçası olmamız mümkün değil

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin'den bölgenin geleceğine ilişkin açıklama geldi.

Sputnik'e konuşan Basurin, artık Ukrayna'nın bir parçası olmayacaklarını söyledi, "Başta Rusya olmak üzere altı veya yedi devlet tarafından zaten tanındık. Bu nedenle, bu cumhuriyetin (DPR) Ukrayna'nın bir parçası olarak varlığı artık mümkün değil" diye konuştu.

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