Efe Bal'ın eylemi, uçağı acil inişe zorladı

Ünlü transeksüel Efe Bal Brüksel- Milano seferini yapan uçakta soyunarak 1 Mayıs'ta hayat kadınlarının emeğini savundu.

Yolcuların şaşkın bakışları arasında, eylemini hayat kadınlarının hakları için yaptığını söyleyen Efe Bal, uçağın acil iniş yaptığı Milano Havaalanı’ndaki polis karakolunda gözaltına alındı. Polislerin bir anlık dikkatsizliği sonucu kaçan Efe Bal, çıplak eylemini bagaj bekleyen yolcuların arasında dört saat sürdürdü.

30 Nisan pazar gecesi Brüksel Havayolları'na ait uçakla Brüksel’e uçan Efe Bal, ertesi sabah aynı havayolu şirketinin Milano uçağına bindi. Uçuşun 50. dakikasında, yaklaşık 10 bin metre yükseklikte tuvalete gidip soyunan Efe Bal, yolcuların şaşkın bakışları arasında çıplak bir şekilde yerine oturdu.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Travesti Efe Bal, etrafını saran hosteslere, “Terörist değilim. Çıplak vücudumda bomba yok. Amacım, İtalyan devletinin fahişe haklarını tanıması ve haklarını vermesi. Brüksel uçağına bindim çünkü Avrupa ve İtalya Brüksel’den yönetiliyor. 1 Mayıs Dünya Emekçi Günü’nde sesimi duyurmak istiyorum” dedi. Uçak, Milano Havaalanı’na acil iniş yaptı.

POLİSTEN KAÇIP HAVAALANINDA YİNE SOYUNDU

Kendisini almak üzere uçağa gelen havaalanı polisine direnen Efe Bal, havaalanı polis merkezine götürüldü. İfade verdiği sırada büro kapısının açık olduğunu fark eden ve yerinden fırlayarak çıplak şekilde koşmaya başlayan Efe Bal, yolcuların bagaj bekleme salonuna giderek, eylemini yaklaşık dört saat daha sürdürdü. “Polisler çok nazikti. Bana hak verdiklerini söylediler. Evime kadar bıraktılar” diyen Efe Bal, bu eylemiyle amacına ulaştığını ve İtalyan basınında haber olduğunu söyledi.