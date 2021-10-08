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Efendi: Lapta Belediyesi çalışanlarının yaklaşık 4 aylık maaş geriliği vardır

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden 2022 Belediye Seçimlerinde Lapta Belediye Başkanlığı’na aday Emre Efendi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lapta Belediyesi çalışanlarının maaş ödemelerinde sıkıntılar yaşandığını iddia etti.
Efendi: Lapta Belediyesi çalışanlarının yaklaşık 4 aylık maaş geriliği vardır

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden 2022 Belediye Seçimlerinde Lapta Belediye Başkanlığı’na aday Emre Efendi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lapta Belediyesi çalışanlarının maaş ödemelerinde sıkıntılar yaşandığını ve yaklaşık 4 aylık maaş gerilikleri olduğunu belirtirken, çalışanların maaş alamadıkları için izinlerini kullanarak başka işlerde çalışmak zorunda olduklarını fakat buna dahi izin verilmeyerek çalışanların izinleri varken ödeneksiz izne çıkmaya zorlandıklarını iddia etti. 

 

Emre Efendi’nin sosyal medya paylaşımının tamamı şu şekilde: 

“Bilindiği üzere Lapta Belediyesi çalışanlarının maaş ödemelerinde ciddi sıkıntılar mevcuttur ve yaklaşık 4 aylık maaş geriliği vardır. Çalışanlar maaş alamadıkları için izinlerini kullanarak izinli günlerinde başka işlerde çalışıp para kazanmaya mecbur edilmiştir. Buna dahi izin verilmeyerek çalışanlar izinleri varken ödeneksiz izne çıkmaya zorlanmaktadırlar.  

Bu raddeye nasıl gelindiğine girmeyeceğim. Çünkü mesele ne neden oldu, nasıl oldu meselesinden öte emekçilerin sömürülmesi meselesine dönüşmüş durumdadır. Mesele emekçilerin huzursuzluğa, bilinmezliğe itilmesi, birbirine düşürülme meselesi olmuş durumdadır. Mesele emekçilerin sefalete itilmesi, açlığa mahkûm edilmesi meselesidir. Mesele emekçilerin bankalara olan borçlarını, elektrik faturalarını ödeyemez olması ve mahkemelik duruma gelmesidir. Bu kabul edilemez bir haldir.  

Bu kötü günler geride kalana kadar gereksiz, elzem ve hayati olmayan tüm yatırımlardan ve israftan derhal vazgeçilmelidir. 

Tüm izaz ikram kalemleri, benzin gideri dahil başkana ait her türlü şahsi harcama, sosyal faaliyetlerle ilgili harcamaların birçoğu ve zaruri mahiyetteki işlemler ve yatırımlar hariç tüm yatırımlar geçici süre ile ve derhal durdurulmalıdır. Bu kalemler tümü ile çalışan maaşlarına aktarılmalıdır.  

Biz geldiğimizde bunları yaparak başlayacağız. Ayrıca makam arabasını satıp belediye başkan maaşından da kesinti yapıp belediyeye bağışlayacağım. Bu durumda bir belediyenin makam arabasının olması zulümdür. Hep dediğim gibi ne makam için ne de maaş için adayım. Ne makama ne de maaşa ihtiyacım var. Sorunların çözümü vizyon, niyet, girişim, çalışma ve fedakarlıktan geçer. Bunlar da bizde var.” 

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