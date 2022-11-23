Efendi: “Trafik sorununa çözüm bulacağız, alt yapıyı güçlendireceğiz”

Partiden verilen bilgiye göre CTP Genel Başkanı Erhürman ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adayı Emre Efendi, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’da halk ile bir araya geldi. CTP heyeti, bölge insanın sorunlarını dinledi, beklentilerin neler olduğunu öğrendi.

Erhürman, “Bölgede yerel hizmet anlamında ivedi olarak planlamaya ve vizyona ihtiyaç olduğunu ve bunu yapacak kişinin de Emre Efendi olduğunu” ifade etti.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgelerindeki ekonomik gelişmenin “bölgeye yansımadığını, halka dönüşümünün olmadığını” gördüklerini ve bunun nedeninin “vizyonsuzluk, plansızlık” olduğunu belirten Erhürman, CTP olarak, Emre Efendi’nin belediyecilikte genç vizyon iddiasıyla çıktığı yolda kendisine güven duyduklarını söyledi. Erhürman, “Değişim ve gelişim şart. Ya şimdi ya hiç” dedi.

-Efendi: Trafik kaosuna son vermek için üzerimize düşeni yapacağız

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, projelerini bölge insanıyla paylaşıp, destek istedi.

Efendi, Lapta, Alsancak ve Çamlıbel’deki sorunları ve sıkıntıları “çok iyi” bildiğini ifade ederek, üç bölge için de altyapıyı güçlendirecek, turizm ve ekonomi alanında kalkınmasını sağlayacak projeler hazırladıklarını söyledi. Efendi, bölgedeki trafik sorununu da farkında olduklarını, halktan gelen şikayetleri ve talepleri not ettiklerini belirterek, “Daha güvenli, kaos yaşanmadan, saatlerce beklemek zorunda kalınmadan trafikte seyahatlerin yapılabilmesi için çalışmalar yürüteceklerini” ifade etti. Efendi, “Trafik kaosuna son vermek için belediye olarak üzerlerine düşeni yapacak olmalarının yanı sıra Karayolları Dairesi’yle de istişare içinde olacaklarını” da kaydetti.

-“Yeşil belediye anlayışını benimsiyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışının hâkim olacağı bir sistemle çalışacaklarını aktaran Efendi, üstlenmeye hazır olduğunu söylediği belediye başkanlığı görevini, mesleki alanı olan avukatlık tecrübesiyle de birleştirmek istediğini kaydetti. Efendi, “Kentlerin direncini artırmak, güvenli kentler yaratmak için sürdürülebilir çözüm arayışlarında, ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirliği esas alan yönetim yaklaşımı olan “yeşil belediye” anlayışını benimseyeceklerini” vurguladı.

-“Muhtarlarımız artık söz sahibi olacak”

“Katılımcı anlayışı” benimseyeceklerini de belirten Efendi, “Bölge insanını da bölgeleri de en iyi tanıyan kişiler muhtarlarımızdır. Bizler, bölge insanımıza tek tek ulaşabilmek, seslerine kulak verebilmek için çabalayacağız. Bunu da muhtarlarımızla gerçekleştireceğiz. Belediyemizde sistem değişecek. Muhtarlarımız söz sahibi olacak. Sorunları birlikte çözeceğiz” ifadelerinde bulundu.

-“Turizm potansiyelini artıracağız”

Efendi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve tarihi değerlere sahip çıkmak amacıyla hazırladıkları projelerinden de bahsetti.

Lapta Sahil Yolu üzerinde Bakanlar Kurulu kararı ile Lapta Belediyesi'nin kullanımına verilen araziye yapılması planlanan otel ve marina projesiyle ilgili tartışmalara da “son vermek” istediğini belirten Efendi, “Öngörülen otel ve marina projesine karşı olmadığını, çevre ve doğa korunarak yapılacak, kamu yararı olan her projeyi desteklediğini” söyledi. Bir diğer projelerinin Lapta Oteller Bölgesi düzenlemesi olduğunu belirten Efendi, Alsancak’ta Osmanlı kemerleri ve tarihi 3 adet su değirmeninin de bulunduğu ‘Old Milos’un halka yeniden kapılarını açması için başlatılan ve yarım kalan projenin devamının getirileceğini belirtti. Efendi, “Herkesi kendine hayran bırakan doğal güzelliklere sahip Lapta, Alsancak, Çamlıbel ile bölge köylerinde çevre kirliliğine müsaade etmeyeceğini, müsamaha da göstermeyeceğini” kaydetti.

-Erhürman: “Planlama ve vizyon gerekiyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Karşıyaka köyünde muhtardan aldığı bilgilere işaret ederek, “Köy nüfusunun ve hane sayısının kısa süre içerisinde 10 katına çıktığını öğrendiğini ancak buna karşın alt yapı planlamasının yapılmadığını” belirtti. “Bir bölgede nüfus ve/veya hane sayısı artarsa, bunun hizmet anlamında da planlama yapılmasını beraberinde getirdiğini” söyleyen Erhürman, yabancıların ve turistlerin bölgeye sağladığı ekonomik katkının, topluma hizmet anlamında da bir dönüşümü sağlaması gerektiği görüşünü paylaştı.

“Planlama şart. Zaten geç kalınmış daha da geç kalmamak için ya şimdi ya hiç. Gençlerin geleceği bizim gailemizdir. Bu nedenle planlı hareket edilerek gençlerimizin geleceğini garanti altına almalıyız. Bugüne kadar ne Lapta’da ne de Alsancak’taki yerel yönetimde bu gaile olmuştur” diyen Erhürman, yeni bir belediye vizyonuna ihtiyaç olduğunu, Emre Efendi’yi aday göstermelerindeki nedenin “belediyecilikte genç vizyon” iddiası olduğunu kaydetti.