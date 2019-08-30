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Efes: Biralarına Zilli Sally ve Delikanlı Henry adı veren Efes Pilsen'e 'cinsiyetçi' eleştirisi, sosyal medyada boykot çağrısı

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Efes Pilsen'in Danimarkalı şirket Mikkeller ile birlikte hazırladığı biralara verdiği isimler sosyal medyada cinsiyetçi oldukları gerekçesiyle tepki çekti.
Efes: Biralarına Zilli Sally ve Delikanlı Henry adı veren Efes Pilsen'e 'cinsiyetçi' eleştirisi, sosyal medyada boykot çağrısı

Zilli Sally ve Deli Kanlı Henry isimlerini eleştiren sosyal medya kullanıcılarının "Efes Boykot" etiketi Twitter'da Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

Zilli kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı "Edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın)" olarak yer alıyor.

Zilli Sally'nin alkol oranı düşükken (yüzde 3,9) Deli Kanlı Henry'nin alkol oranı daha yüksek (yüzde 4,6).

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@db_asu tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Hem zilli, hem de alkol oranı düşük.!Bi siz kalmıştınız cinsiyetçilik yapmayan. #efesboykot Fotoğrafın Telif Hakkı @db_asu@DB_ASU
@atabenli tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Efes; Delikanlı Henry adında 4.8, Zilli Sally adında 3.9 alkol oranına sahip bira üretti. İsim seçimleri fiyasko. Ürün derhal toplatılır benden söylemesi #efesboykot Fotoğrafın Telif Hakkı @atabenli@ATABENLİ

Güney Afrika'da cinsiyetçi bira isimleri koyan şirket özür diledi

Geçen yıl Güney Afrika'da biralarına "Ateşli Esmer, "Kolay Sarışın ve "Olgun Kızılsaçlı" gibi isimler veren Vale Bru şirketi, sosyal medyada protesto edilmişti.

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