Efes: Biralarına Zilli Sally ve Delikanlı Henry adı veren Efes Pilsen'e 'cinsiyetçi' eleştirisi, sosyal medyada boykot çağrısı

Zilli Sally ve Deli Kanlı Henry isimlerini eleştiren sosyal medya kullanıcılarının "Efes Boykot" etiketi Twitter'da Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşti.
Zilli kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı "Edepsiz, eli maşalı, şirret (kadın)" olarak yer alıyor.
Zilli Sally'nin alkol oranı düşükken (yüzde 3,9) Deli Kanlı Henry'nin alkol oranı daha yüksek (yüzde 4,6).
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Güney Afrika'da cinsiyetçi bira isimleri koyan şirket özür diledi
Geçen yıl Güney Afrika'da biralarına "Ateşli Esmer, "Kolay Sarışın ve "Olgun Kızılsaçlı" gibi isimler veren Vale Bru şirketi, sosyal medyada protesto edilmişti.
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