Efsane Geri Dönüyor! İşte Yeni Sony Xperia Compact

Bir zamanlar telefon dünyasında isminden sıkça söz ettiren Sony, günümüzde akıllı telefon dendiğinde birçok kişinin aklına gelmeyen bir markaya dönüştü. Bu durum tabi ki yalnızca telefonlarda geçerli. Başta PlayStation 5 olmak üzere bir çok kategoride başarılı ürünleri bulunuyor.

Ancak akıllı telefon yarışında başarılı olamayan şirket ülkemizden de çekilmişti. Yarışa tekrar dahil olmak isteyen Sony Xperia Compact modeli için hazırlıklara başladı.

Sony Xperia Compact serisi geri dönüyor olabilir!

Üretim konusunda farklı yöntemler geliştiren Sony'nin, iddialara göre 2021 yılının ilk yarısında 5.5 inç boyutunda Compact bir model ile tekrar kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Daha önce Compact serisi telefonları ile amiral gemisi performansını küçük ekrana taşıyan Sony büyük bir beğeni kazanmış olsa da, beklenilen ilgiyi göremedi. Bunun sebebiyse 2018 yılında kullanıcıların, büyük ekranlı telefonlara taleplerinin daha fazla olmasından kaynaklanıyordu.