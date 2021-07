Efsane Mavi Ekran, Windows 11 İle Veda Ediyor!

Windows'un efsaneleşen Mavi Ekran'ı Windows 11 işletim sisteminin gelmesiyle kullanıcılara veda ediyor. Yerini Siyah Ekran alıyor.

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'in gelmesiyle bir çok özellik değişti ve güncellendi. Bu değişikliklerden nasibini alan bir diğer ayrıntı Windows'un efsanevi hata ekranı Mavi Ekran oldu.

Senelerdir Windows hakkında çeşitli hatalarda karşımıza çıkan Mavi Ekran sosyal medyada da bir efsane olmuştu. Ancak Windows 11'in gelişiyle bir çok tasarım ve arayüz özellikleri değiştirildi.

Windows hata simgesi Mavi Ekran yerini Siyah Ekran'a bırakıyor

Microsoft, 2016'da QR kodları eklediğinden beri, Windows arayüzünün bu bölümünde yapılan ilk büyük Mavi Ekran'ın kaldırılması oldu.

Microsoft'un hata ekranında renk değişikliğine gitmesinin sebebi belli değil. Bununla birlikte, tahminlere göre, şirket işletim sistemini daha modern hissettirmek için böyle bir değişikliğe gitmiş olabilir. Windows 11 henüz piyasaya sürülmediğinden açıklanan her detay her an değişebilir. Microsoft'un sonbaharda Windows 11'i piyasaya sürdüğü zaman tüm özellikler ve güncellemeler net olarak belli olacaktır.

Windows 11 işletim sistemi piyasaya sürüldüğünde işletim sistemiyle ilgili bir hatada artık karşımıza mavi yerine siyah bir ekran çıkacak. Microsoft'un hata ekranı hakkında yaptığı değişiklik 2012 yılında hataya ":(" eklemek olmuştu. Ardından 2016 yılında hatayla ilgili detaylar veren QR kod eklenmişti. Şimdi ise Mavi Ekran komple veda ediyor. Açıkçası yeni tasarım yeni Microsoft'un da hedeflediği gibi daha modern bir görünüm verebilir.