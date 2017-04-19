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SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Efsane oyun StarCraft tamamen ücretsiz oldu!

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Efsane oyun StarCraft tamamen ücretsiz oldu!
Bilzzard'ın efsane oyunu StarCraft artık ücretsiz. StarCraft'ı PC ve Mac için haberimizdeki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Hala popüleritesini koruyan efsane oyun StarCraft ücretsiz oldu. StarCraft’ın ücretsiz olması birçok kişiyi sevindirirken, oyunun genişletme paketinin de ücretsiz olduğu haberi birçok nostalji severi tekrar StarCraft oynamaya teşvik etti.

STARCRAFT VE BROOD WAR ÜCRETSİZ İNDİRİLECEK

Oyunun ve genişleme paketi şimdiye kadar 10-15 dolarlık fiyatlarla satılıyordu, fakat bundan sonra hem PC hem de Mac versiyonları ücretsiz olarak indirilebilecek. Bilzzard bu hamleyle oyunun anti-hile sistemini geliştirmek istiyor.

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