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EFT'de zaman kısıtı kalkıyor.Her gün her saatte yapılabilinecek

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EFT'de zaman kısıtı kalkıyor.Her gün her saatte yapılabilinecek
EFT'de zaman kısıtı kalkıyor.Her gün her saatte yapılabilinecek

Merkez Bankası (MB), FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) adlı yeni bir ödeme sistemi geliştirildiğini ve artık farklı banka hesapları arasında para transferinin (EFT) saniyeler içinde, dilediği gün ve saatte yapılabileceğini açıkladı.

MB açıklaması şöyle:

Merkez Bankası, yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecektir.

FAST Sistemi’nin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.

FAST Sistemi’yle birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Böylece, MB’nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır.

Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.”

İş Bankası, 18 Aralık’ta pilot uygulamayı başlatıyor

Türkiye İş Bankası, MB’nin 18 Aralık 2020’den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi FAST’te ‘Kolay Adres’le müşterilerine, uzun IBAN yerine cep telefonu numarası, e-posta veya kimlik no gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacağını duyurdu.

1000 TL’ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubesi kanalıyla yapılabilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek şunları söyledi: “Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya kimlik no gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek.”

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