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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre saat 15.20'de Ege Denizi'nden 6.97 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

 

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