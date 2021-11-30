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Ege Denizi'nde peş peşe depremler

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında sabah saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Ege Denizi merkezli depremlerin büyüklüğü AFAD tarafından 4.3 ile 5.1 olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nde peş peşe depremler

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında sabah saatlerinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Ege Denizi merkezli depremlerin büyüklüğü AFAD tarafından 4.3 ile 5.1 olarak ölçüldü. Saat 7.00'de 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği 3.97 kilometre iken, saat 7.09'da 4.3 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ise 4.13 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre; saat 07.00'deki deprem 37,7275 kuzey enlemi, 26,1403 doğu boylamında ve 3,97 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin Çeşme ve Urla ilçelerindeki 5 yerleşim yerine yakın olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise Akdeniz'de saat 07:22'de 3.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.

Kuzeyde lodos alarmı

Öte yandan İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sinop, Düzce, Bursa, Sakarya, Tekirdağ ve Çanakkale, Balıkesir'de olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır." ifadeleri yer aldı.

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