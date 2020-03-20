Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji’den Prof. Erensoy, sirkeyle gargara yapanları uyardı: Virüsün girişini kolaylaştırabilir

Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Selda Erensoy, koronavirüse karşı sirkeyle gargara yapanlara uyarıda bulundu.

DHA’ya konuşan Erensoy, sirkenin asidik bir madde olduğunu, boğaz tutulduğunda o bölgeyi tahriş ettiğini söyledi ve “Sonrasında birçok virüsün girişini kolaylaştırabiliriz” dedi.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı da olan Erensoy, “ Bu konuda da kanıtlı doğru veriler olmadan kullanmamak gerekiyor” diye konuştu.

Erensoy, sağlıklı kişilerin maske kullanmaması, el hijyenine dikkat edilmesi, ofis ortamlarında telefon, masa ve bilgisayar aksesuarlarının temizliğine önem gösterilmesi gerektiğini söyledi.