  • BIST 85.354
  • Altın 314,668
  • Dolar 6,5399
  • Euro 7,0222
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji’den Prof. Erensoy, sirkeyle gargara yapanları uyardı: Virüsün girişini kolaylaştırabilir

» »
Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji’den Prof. Erensoy, sirkeyle gargara yapanları uyardı: Virüsün girişini kolaylaştırabilir
Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji’den Prof. Erensoy, sirkeyle gargara yapanları uyardı: Virüsün girişini kolaylaştırabilir

Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Selda Erensoy, koronavirüse karşı sirkeyle gargara yapanlara uyarıda bulundu.

DHA’ya konuşan Erensoy, sirkenin asidik bir madde olduğunu, boğaz tutulduğunda o bölgeyi tahriş ettiğini söyledi ve “Sonrasında birçok virüsün girişini kolaylaştırabiliriz” dedi.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı da olan Erensoy, “ Bu konuda da kanıtlı doğru veriler olmadan kullanmamak gerekiyor” diye konuştu.

Erensoy, sağlıklı kişilerin maske kullanmaması, el hijyenine dikkat edilmesi, ofis ortamlarında telefon, masa ve bilgisayar aksesuarlarının temizliğine önem gösterilmesi gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanından "Sebze Ve Meyveleri Bol Suda Yıkayın" Önerisi20 Mart 2020 Cuma 12:08
  • Hızlı Tanı Kiti, 15 Dakikada Koronavirüsü Belirleyecek20 Mart 2020 Cuma 11:48
  • Hollanda’da Kovid-19 oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti20 Mart 2020 Cuma 10:52
  • Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı20 Mart 2020 Cuma 10:34
  • Avustralya’da Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 7’ye Çıktı20 Mart 2020 Cuma 10:25
  • New York'ta Kovid-19 Vaka Sayısı 4 Bin 152'ye Çıktı20 Mart 2020 Cuma 10:19
  • Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de, ikinci kez ‘ülke içi kaynaklı’ vaka tespit edilmedi20 Mart 2020 Cuma 10:16
  • İranlı doktorlardan bölgesel liderlere 'ABD'nin biyolojik laboratuvarlarını yok edin' çağrısı20 Mart 2020 Cuma 10:12
  • İran: Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz20 Mart 2020 Cuma 10:04
  • İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin’i geçti20 Mart 2020 Cuma 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti