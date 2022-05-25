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Ege ve Akdeniz’de “sıcak yaz” beklentisi

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Erdoğan’ın ve Türk yetkililerin son bir hafta içinde yaptığı açıklamaların ve Yunus-S isimli araştırma gemisinin bugün ve yarın Ege’de yapacağı çalışmalar için Navtex ilan etmesinin, Yunanistan’ı “teyakkuz”, Rum yönetimini ise “izleme” konumuna geçirdiği
Ege ve Akdeniz’de “sıcak yaz” beklentisi

Erdoğan’ın ve Türk yetkililerin son bir hafta içinde yaptığı açıklamaların ve Yunus-S isimli araştırma gemisinin bugün ve yarın Ege’de yapacağı çalışmalar için Navtex ilan etmesinin, Yunanistan’ı “teyakkuz”, Rum yönetimini ise “izleme” konumuna geçirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Erdoğan Yine Kargaşa Çıkarıcı... Yunus’u Ege’ye Gönderiyor… Sıcak Yaz Korkusu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin son dönemdeki açıklamalarını “saldırgan üslupta” değerlendiren Rum ve Yunan taraflarının, bunları Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’a yönelik bir “tehlikeli hareketler alaşımı” gördüğünü yazdı.

Yavuz araştırma gemisinin, yayımlanan Navtex ile bugün ve yarın “Ege’nin kalbinde” olacak olmasının, “Ankara’nın bundan sonraki hareketlerinin varacağı nokta açısından çok tehlikeli” bulunduğu öne sürülen haberde, Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının Yunan medyasına “Türkiye’nin 2020’de Meriç’te kurduğu gerilim sahnesinin tekrarlanması ihtimaliyle karşı karşıya olunduğu” değerlendirmesini “sızdırdığı” kaydedildi.

Aynı kaynaklar “en kötü senaryonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği bölgeye sondaj gemisi veya bölgeye sismik araştırma gemisi göndermesi olduğu, bunun da Yunanistan ile yeni ve çatışmanın yayılması ihtimali de dâhil, öngörülemez etkileri olacak bir gerilimi tetikleyeceğini” öne sürdü.

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