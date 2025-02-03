  • BIST 9775.17
  • Altın 3219.326
  • Dolar 35.9297
  • Euro 36.7682
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAGazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor

Ege’de 48 saatte 400’den fazla deprem...

»
Ege Denizi’nde en büyüğü 4,8 olan 400’den fazla sarsıntı meydana geldi.
Ege’de 48 saatte 400’den fazla deprem...

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan itibaren en büyüğü 4,8 olan 400’ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.

Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini’de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti.

Depremlerin Santorini’deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini’nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 400’den fazla sarsıntı oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayımızı 1,6 milyon parti üyesi belirleyecek28 Ocak 2025 Salı 20:42
  • Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayında Kuzey Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor28 Ocak 2025 Salı 16:47
  • Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu'na bilirkişi soruşturması27 Ocak 2025 Pazartesi 12:58
  • 11 can böyle kurtuldu... Camdan sarkan o çarşafın hikayesi24 Ocak 2025 Cuma 13:47
  • Kartalkaya'daki yangın faciasında 36 çocuk can verdi24 Ocak 2025 Cuma 12:28
  • Grand Kartal Otel'in itfaiye raporu ortaya çıktı24 Ocak 2025 Cuma 10:37
  • Narin Güran davasında gerekçeli karar açıklandı23 Ocak 2025 Perşembe 21:34
  • Kartalkaya yangın faciasında can veren 78 kişinin isimleri belli oldu!23 Ocak 2025 Perşembe 14:23
  • Otel faciasında rapor kavgası: 78 kişi öldü evraklar ortaya saçıldı23 Ocak 2025 Perşembe 12:13
  • Kartalkaya'da otelde yangın faciası: 76 kişi hayatını kaybetti! 9 gözaltı22 Ocak 2025 Çarşamba 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti