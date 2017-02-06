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Ege'de 5.3 büyüklüğünde deprem

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Ege'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Depremin saat 06.50'de yerin 7.5 km derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği kaydedildi

Ege Denizi'nde 06.50'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin saat 06.50'de yerin 7.5 km derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği kaydedildi.

ÇANAKKALE VALİSİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ''İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor.'' dedi.

Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yaptığı ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Bölgede incelemelerin sürdüğünü aktaran Tavlı, ''Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor. Ayvacık kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz depremin merkez üssü olan Ayvacık ilçemizde kontrol çalışmalarını sürdürüyorlar. Depremin bu şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun.'' diye konuştu.

 

EV ÇÖKTÜ, 2 YARALI

Ege Denizi'nde, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıkları olan 5.3 büyüklüğündeki depremde, Yukarıköy Köyü'ndeki bazı evlerin yıkıldığı belirlendi. Çanakkale'ye 100, Ayvacık'a 30 kilometre uzaklıktaki Yukarıköy Köyü'nde deprem sırasında 2 kişi de yaralandı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) de köye sevk edildi. 

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