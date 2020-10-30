Ege'de deprem! Uzmanlar:Yıkıcı bir deprem

CNN TÜRK yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal açıklamasında, 'Batı Anadolu güneyden kuzeye normal faylardan oluşan bir bölgedir. Yıkıcı bir deprem. Karada olsa daha şiddetli hissedilecek. Bu deprem geniş bir alanda' dedi.Pampal, İzmir çevresinin zeminlerinin iyi olmadığını belirtti. Pampal sözlerine şöyle devam etti:

'Ülkemiz zaten sürekli çok büyük bir depremlere sahip olan bir yerde yer alıyor. Batı Anadolu'da depremler oluyor. Türkiye'de her an her büyüklükte depremlerin olması bekleniyor'