Ege'de korkutan depremler !

Merkez üssü Manisa Selendi ilçesi olan deprem 11 şehirden hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu açıkladı. İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya’da da hissedilen deprem bölgede paniğe yol açtı. Saat 17.12'de Kandilli, Manisa'da 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem özellikle İzmir'de şiddetli şekilde hissedilirken, Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesine erişim kesildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 16.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.