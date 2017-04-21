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Ege'de korkutan depremler !

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Ege'de korkutan depremler !
Merkez üssü Manisa Selendi ilçesi olan deprem 11 şehirden hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu açıkladı. İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya’da da hissedilen deprem bölgede paniğe yol açtı. Saat 17.12'de Kandilli, Manisa'da 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem özellikle İzmir'de şiddetli şekilde hissedilirken, Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesine erişim kesildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 16.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 4.9 büyüklüğündeki depremin 8.81 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.

PEK ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre Manisa’da şiddetli olmak üzere İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya’da da hissedilen deprem sırasında bir çok yerleşim merkezinde halkın panik halinde sokaklara döküldü. Yetkililer ilk bilgilere göre depremde hasar ve yaralanan olmadığını açıkladı.

İKİNCİ DEPREM İZMİR'DE HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Saat 17.12'de ise bu kez merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem özellikle İzmir'de şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesine erişim kesildi.

AFAD MÜDÜRÜ: TARAMA VE İNCELEMEMİZ SÜRÜYOR

AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Şen, depremin ardından ekiplerini tespit çalışmaları için bölgeye sevk ettiklerini anlattı. Şen, "Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Mahallelerdeki tarama ve incelemelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmiş, depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.

 
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