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Ege'de sığınmacı teknesi battı

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Ege'de sığınmacı teknesi battı
Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri 8 sığınmacının cesedine ulaştı. Türk sahil güvenliğinin de denizden 4 ceset çıkardığı bildirildi.

Ölen sığınmacılar arasında çocuk ve kadınların bulunduğu belirtiliyor.

Teknede yaklaşık 25 kişinin olduğu, şimdiye kadar biri hamile iki kadının sağ kurtarıldığı aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı FRONTEX ekiplerinin de destek verdiği arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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