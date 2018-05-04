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Ege'de Türk gemisi ve Yunan hücumbotu çarpıştı

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Ege Denizi'nde Türk yük gemisi ile Yunan hücumbotunun çarpıştığı bildirildi. Olayda yararlanan olmadığı açıklandı.
Ege'de Türk gemisi ve Yunan hücumbotu çarpıştı

Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında bir Yunan hücumbotu ile bir Türk yük gemisinin hafif şekilde yandan çarpıştığı bildirildi. Yunanistan Savunma Bakanlığı olayda yaralanan olmadığını ve deniz araçlarında ağır hasar meydana gelmediğini duyurdu. Yük gemisi çarpışmanın ardından Türkiye istikametinde yoluna devam etti.

Bu yıl buna benzer iki olay daha olmuş, Ocak ayında Türk ve Yunan hücumbotları çarpışmış, Şubat ayında da bir Türk devriye gemisi Yunan sahil koruma gemisine çarpmıştı. Bu çarpışmalar esnasında da yaralanan olmamıştı.

Komşu iki NATO ülkesi on yıllardır Ege Denizi'ndeki egemenlik hakları üzerinde anlaşamıyor. 1996 yılında insansız adacıklar yüzünden çıkan anlaşmazlık müttefikleri savaşın eşiğine getirmiş ve kriz ABD'nin yoğun müdahalesiyle geçiştirilebilmişti. Bu olaydan sonra Ankara ve Atina yönetimleri Ege'deki gerginliğe son verme arayışı başlatmışlardı.

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